Авария случилась в городе Лянтор (Сургутский район) Ханты-Мансийского автономного округа на промышленном предприятии нефтяной компании. Сейчас в причинах произошедшего разбираются представители Следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ИА «Ореанда-Новости» . Стало известно о мощном взрыве, произошедшем на одном из объектов компании «Сургутнефтегаз».Сейчас в причинах произошедшего разбираются представители Следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба администрации Сургутского района сообщила средствам массовой информации данные о семи пострадавших в результате ЧП. Два человека сейчас находятся в тяжёлом состоянии в реанимации; четверых обследуют врачи в приёмных отделениях; один пострадавший доставлен в хирургическое отделение больницы города с ушибами и рваными ранами.





Первая информация, поступившая с места происшествия, о взрыве литиевой батареи дефектоскопа не подтвердилась. Сейчас сообщается, что авария произошла в результате детонации машины по очистке труб. Первыми на месте взрыва оказались спасатели МЧС. Они прибыли через пять минут после поступления звонка. Специалисты провели эвакуацию сотрудников предприятия. После взрыва возгорания не последовало.





Представители компании «Сургутнефтегаз» подтвердили информацию о происшествии, однако, от комментариев воздержались, сообщив СМИ, что все данные о случившемся были переданы в МЧС. Пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа сообщает, что Евгений Ботвинкин, прокурор округа, дал указание провести всестороннее расследование по выяснению причин произошедшего. Также следователям предстоит проверить насколько хорошо соблюдались требования безопасности на данном производстве и дать оценку действиям должностных лиц и возможным нарушениям с их стороны .





Напомним, что «Сургутнефтегаз» является одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний в России. Основные добывающие объекты «Сургутнефтегаза» находятся в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации.





Взрывы на объектах нефтедобывающих и перерабатывающих компаний в Ханты-Мансийске уже происходили. В 2016 году авария случилась на одном из предприятий компании «Лукойл», тогда обошлось без пострадавших. Серьёзное ЧП произошло в 2012 году на месторождении сургутской компании «Инвест Ойл». Средства массовой информации сообщали о 16 пострадавших, 8 из них погибли.