ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что 4 августа 2018 года на действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение.

Сообщается, что данный инцидент произошёл на празднование 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. Военный парад по данному случаю проходил в столице Каракас.

По официальным данным по делу, во время военного парада в сторону действующего президента было выпушено несколько дронов-беспилотников со взрывчаткой. Послышался громкий хлопок, после которого служба безопасности предприняла все необходимые меры по спасению руководителя страны. Его полностью закрыли специальными щитами. Иные представители высшей власти Венесуэлы в ходе инцидента не пострадали.

Тем не менее, из-за произошедших взрывов пострадало семь человек из военных служб. Погибших людей нет, раненым оказана вся необходимая медицинская помощь.

Взрывы прервали выступление президента Николаса Мадуро, которое транслировалось в прямом эфире по всей стране. Мадуро, несмотря на происходящее, собирался продолжить свою речь, но службы безопасности экстренно эвакуировали его с места происшествия.

По данному инциденту продолжается специальное расследование. По данным, предоставленным пожарной службой, находившейся неподалеку от места происшествия, летающих дронов около президента замечено не было. По их предположению, во время речи руководителя страны мог взорваться баллон с газом. Также беспилотников не видно и на записи выступления Мадуро. По словам очевидцев, во время парада прогремело как минимум два мощных взрыва.

Однако уже были задержаны подозреваемые в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ответственность взяли на себя представители группировки «Национальное движение солдат в футболках», о чем они написали в блоге Twitter.

После инцидента действующий президент вскоре обратился к народу страны и в своей речи обвинил в покушении представителей соседствующей Колумбии. Ответственность за нападение возложили на президента Хуана Мануэля Сантоса. В ответном обращении Министерство иностранных дел Колумбии назвало данные обвинения безосновательными и потребовало предъявления доказательств их причастности. Николас Мадуро также отметил, что финансирование могли заниматься представители штата Флорида в Соединенных Штатах Америки. Президент Венесуэлы попросил Дональда Трампа разобраться с террористическими группировками, действующими на американской территории.