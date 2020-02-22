ИА «Ореанда-Новости» . Множество общественных мест и учреждений в десяти городах северной итальянской провинции были закрыты на карантин из-за распространения коронавируса на территории страны. Об этом сообщает издание ANSA.

В провинции Лоди закрыли десятки детских садов, учебных заведений, торговых точек и других мест массового скопления людей. В целом профилактические меры по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии коснулись примерно 50 тысяч человек. В провинции было выявлено 14 случаев заражения новой смертельной формой пневмонии, среди инфицированных были медицинские работники и беременная женщина.

Карантин в общественных местах Италии будет длиться до 25 февраля включительно и будет продлён в случае необходимости.