ИА «Ореанда-Новости» . Очевидцы в социальных сетях сообщают о масштабном пожаре и сильном задымлении на северо-западе Берлина, видео с клубами чёрного дыма, который разносится со стороны блока высотных домов в районе Хоэншенхаузен, размещено во многих аккаунтах местных жителей.

С утра пожарная служба Берлина сообщила о том, что на одной из крыш высотного дома в районе Хоэншенхаузен начался пожар, на месте работают почти 70 пожарных. Позже служба уточнила, что речь идёт о возгорании на крышах пяти стоящих рядом друг с другом зданий, площадь пожара составляет около 1200 квадратных метров.



Пострадавших нет, на месте работают 120 человек. Один пожарный доставлен в больницу с незначительными повреждениями.