ИА «Ореанда-Новости» Тела 15 человек обнаружили в одном из домов в районе Ампара (восточное побережье Шри-Ланки), сообщает Reuters. Вечером 26 апреля здесь произошла жестокая перестрелка между военными и террористами. Среди погибших шестеро человек - дети. По данным СМИ, в доме произошел взрыв.

Напомним, н акануне в Ампаре нашли место, где, как считают силовики, делались пояса смертников для группы, устроившей теракт 21 апреля. Отряд спецназначения во время операции вступил в перестрелку с террористами.

Сколько человек из погибших были террористами, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в городе Калмунай двое военных и один мирный житель скончались, ещё три человека пострадали при обстреле неизвестными полицейских и солдат. Произошло это

в ходе рейдов по выявлению подпольных мастерских по созданию поясов смертников.



Напомним, эти события связаны с терактом, произошедшим 21 апреля. В этот день во время празднования Пасхи в нескольких церквях и гостиницах произошли теракты. Погибло более 200 человек, ещё более 450 местных жителей пострадали. Ответственность за это на себя взяли террористы, религиозные фанатики.