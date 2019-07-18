ИА «Ореанда-Новости» В Наурзумском природном заповеднике на территории Казахстана загорелась сухая трава, площадь пожара составляет около тысячи гектаров. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Костанайской области.

Жертв на данный момент нет, однако тушение огня осложняется рельефом местности, так как территория заболочена и на ней много оврагов. Директор заповедника осмотрел место происшествия на вертолёте. В ликвидации горения принимают участие 113 человек.