Кроме того, были также переименованы 26 районов и 52 тысячи улиц. Об этом рассказал руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он также отметил, что новые имена получили даже некоторые горы и реки.Закон о декоммунизации действует в республике с 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики. Закон также предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.