30.01.2019, 15:04
На Украине хотят проверить всё население на полиграфе, чтобы найти предателей
ИА «Ореанда-Новости». Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выступил с предложением проверить всех граждан страны на детекторе лжи, чтобы найти тех, кто поддерживает властей Донецкой и Луганской народных республик.
Матиос отметил, что можно будет применить специальную компьютерную программу, которая работает по принципу полиграфа. При этом он рассказал, что распоряжение о поиске лояльных к Донбассу граждан дал ему президент Украины Пётр Порошенко.
По словам главного военного прокурора страны после того, как таких граждан найдут, нудно будет «отсеять» тех, кто живет на «оккупированных территориях» вынуждено, а кто сознательно там живёт и платит налоги.
Матиос рассказал, что проверить всех граждан поможет специальная программа, которую разработали в Одессе. Генпрокурор отметил, что разработку сделали на базе «одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра».
Отмечается, что человеку можно будет задать ряд вопросов, а программа будет считывать искренне или нет он отвечает. Матиос подчеркнул, что много времени и ресурсов это не займёт. На одного человека, по словам генпрокурора, потребуется компьютер и полчаса времени. При этом он обратил внимание, что проверять нужно будет всё население страны. Если же проверку не провести, в стране может возникнуть социальная напряжённость. Напомним, что по официальным данным на 2019 год, население Украины составляет 42 миллиона человек.
Генпрокурор напомнил, что Киев с 2014 года проводит «антитеррористическую операцию» на Донбассе. За этот период, по информации Матиоса, погибли более 3700 украинский военных. В 2018 году Киев начал на этой территории операцию объединённых сил.
А на днях глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук выступил с инициативой сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины. По мнению Медведчука, с помощью такой меры можно создать в регионе собственные органы государственного управления, в частности правительства и парламенты.
Матиос отметил, что можно будет применить специальную компьютерную программу, которая работает по принципу полиграфа. При этом он рассказал, что распоряжение о поиске лояльных к Донбассу граждан дал ему президент Украины Пётр Порошенко.
По словам главного военного прокурора страны после того, как таких граждан найдут, нудно будет «отсеять» тех, кто живет на «оккупированных территориях» вынуждено, а кто сознательно там живёт и платит налоги.
Матиос рассказал, что проверить всех граждан поможет специальная программа, которую разработали в Одессе. Генпрокурор отметил, что разработку сделали на базе «одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра».
Отмечается, что человеку можно будет задать ряд вопросов, а программа будет считывать искренне или нет он отвечает. Матиос подчеркнул, что много времени и ресурсов это не займёт. На одного человека, по словам генпрокурора, потребуется компьютер и полчаса времени. При этом он обратил внимание, что проверять нужно будет всё население страны. Если же проверку не провести, в стране может возникнуть социальная напряжённость. Напомним, что по официальным данным на 2019 год, население Украины составляет 42 миллиона человек.
Генпрокурор напомнил, что Киев с 2014 года проводит «антитеррористическую операцию» на Донбассе. За этот период, по информации Матиоса, погибли более 3700 украинский военных. В 2018 году Киев начал на этой территории операцию объединённых сил.
А на днях глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук выступил с инициативой сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины. По мнению Медведчука, с помощью такой меры можно создать в регионе собственные органы государственного управления, в частности правительства и парламенты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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