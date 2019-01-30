Матиос отметил, что можно будет применить специальную компьютерную программу, которая работает по принципу полиграфа. При этом он рассказал, что распоряжение о поиске лояльных к Донбассу граждан дал ему президент Украины Пётр Порошенко.По словам главного военного прокурора страныМатиос рассказал, что проверить всех граждан поможет специальная программа, которую разработали в Одессе. Генпрокурор отметил, что разработку сделали на базе «одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра».Отмечается, что. Матиос подчеркнул, что много времени и ресурсов это не займёт. На одного человека, по словам генпрокурора, потребуется компьютер и полчаса времени.. Если же проверку не провести, в стране может возникнуть социальная напряжённость. Напомним, чтоГенпрокурор напомнил, что Киев с 2014 года проводит «антитеррористическую операцию» на Донбассе. За этот период, по информации Матиоса, погибли более 3700 украинский военных. В 2018 году Киев начал на этой территории операцию объединённых сил.А на днях глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук выступил с инициативой сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины. По мнению Медведчука, с помощью такой меры можно создать в регионе собственные органы государственного управления, в частности правительства и парламенты.