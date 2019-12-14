ИА «Ореанда-Новости». На Украине вступил в силу закон, который приравнивает инвалидов в колясках к участникам дорожного движения на велосипедах, пишут «Известия».



В закон «О дорожном движении» добавили статью, согласно которой лица на инвалидных колясках получают право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.



При этом в случае движения по дороге для автомобилей на них накладываются обязанности велосипедистов. Отмечается также, что инвалидам запрещено перевозить на колясках грузы и пассажиров. А на колясках должны быть светоотражающие устройства.