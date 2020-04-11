ИА «Ореанда-Новости». Успешные испытания по запуску противокорабельной ракеты P-360 комплекса «Нептун» были проведены на Украине на полигоне Алибей в Одесской области.

На YouTube появилось видео испытаний, сам полёт снимался из кабины истребителя Су-27. «Нептун» разработан на базе одной из советских ракетах. Летом 2019 года Александр Турчинов заявил, что эти ракеты способны уничтожить Крымский мост. Стоит отметить, что Александр Турчинов возглавлял Совет национальной безопасности и обороны страны.