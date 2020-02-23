Телеканал принял решение показать военные фильмы ко Дню защитника Отечества, несмотря на то, что данный праздник на Украине официально не отмечают уже несколько лет. Утром телеканал продемонстрировал картину, в котором рассказывается об учениях десантников СССР, "В зоне особого внимания", а в 8:30 мск была показана вторая часть этого телевизионного фильма "Ответный ход"."Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", - заявлено в анонсе к данным телевизионным проектам.