23.02.2020, 15:41
На Украине к 23 февраля несмотря на запрет продемонстрировали фильмы СССР о десантниках
ИА «Ореанда-Новости». Украинским телеканалом "Интер" 23 февраля были продемонстрированы две картины о десантных войсках СССР несмотря на то, что имеется на это на Украине запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Телеканал принял решение показать военные фильмы ко Дню защитника Отечества, несмотря на то, что данный праздник на Украине официально не отмечают уже несколько лет. Утром телеканал продемонстрировал картину, в котором рассказывается об учениях десантников СССР, "В зоне особого внимания", а в 8:30 мск была показана вторая часть этого телевизионного фильма "Ответный ход".
"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", - заявлено в анонсе к данным телевизионным проектам.
Телеканал принял решение показать военные фильмы ко Дню защитника Отечества, несмотря на то, что данный праздник на Украине официально не отмечают уже несколько лет. Утром телеканал продемонстрировал картину, в котором рассказывается об учениях десантников СССР, "В зоне особого внимания", а в 8:30 мск была показана вторая часть этого телевизионного фильма "Ответный ход".
"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", - заявлено в анонсе к данным телевизионным проектам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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