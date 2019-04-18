ИА «Ореанда-Новости». Украинцы снова пойдут на выборы 21 апреля, чтобы решить, кто станет новым президентом.

44 кандидата первоначально зарегистрировались для участия в первом туре голосования, но к решающему второму туру, который состоится в предстоящее воскресенье, за президентский пост будут бороться два кандидата.

Действующий президент Петр Порошенко соперничает с комиком, у которого нет политического опыта. Это 41-летний Владимир Зеленский. Актёр, который играет президента в популярном телесериале, имеет весомые шансы на победу . Недавний опрос общественного мнения показал, что он наберет 72% голосов, а Порошенко - 25%.

Почему Зеленский так далеко впереди в опросах общественного мнения? Матье Булеге, научный сотрудник мозгового центра Chatham House, заявил, что популярность Зеленского в президентской гонке является «идеальным воплощением избирателя».

«Люди хотят новых лиц, и они готовы голосовать за кого-то неизвестного. Зеленский слушал больше, чем говорил. Он вникал в проблемы. Порошенко многое обещал, но не смог выполнить все обещания. Жителям Украины надоели авторитарные политики, и рост популярности Зеленского совпал с успехами новых реформаторов на выборах в Европе», - отметил Матье Булеге. По словам эксперта, если ему придется сравнивать Зеленского с другим политиком, на ум приходит Арнольд Шварценеггер. «Он также смог извлечь выгоду из своей популярности в качестве актёра, чтобы утвердиться в политике», - сказал он, имея в виду избрание Шварценеггера на пост губернатора Калифорнии. Тем не менее, Булеге отмечает, что «общественности предоставлено мало информации о новых реформах» и о том, как они будут осуществляться. Как политик, Зеленский непредсказуем. Также кандидат известен своими связями с влиятельными олигархами, поэтому насколько свободно он будет действовать в политике, ещё неизвестно. «Для будущего страны будут важны предстоящие парламентские выборы в октябре и местные выборы в начале 2020 года. Президент Украины имеет ограниченную власть, и страна движется «бесповоротно в сторону Запада», заключает Булеге.