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. Такое заявление журналистам NewsOne сделал Вадим Рабинович, входящий в состав Верховной Рады Украины, сообщает "Лента.ру".По словам украинского парламентария,Депутат выступил с призывам обратиться к тем странам, которые способны помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что нужно попросить помочь РФ. По его словам, он не видит в этом ничего постыдного.