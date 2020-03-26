26.03.2020, 09:14
На Украине появилось предложение попросить помощи у РФ из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Украине нужно попросить помощи у РФ в противостоянии коронавирусу. Такое заявление журналистам NewsOne сделал Вадим Рабинович, входящий в состав Верховной Рады Украины, сообщает "Лента.ру".
По словам украинского парламентария, нужно перестать заигрывать со стратегическими партнёрами Украины.
Депутат выступил с призывам обратиться к тем странам, которые способны помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что нужно попросить помочь РФ. По его словам, он не видит в этом ничего постыдного.
По словам украинского парламентария, нужно перестать заигрывать со стратегическими партнёрами Украины.
Депутат выступил с призывам обратиться к тем странам, которые способны помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что нужно попросить помочь РФ. По его словам, он не видит в этом ничего постыдного.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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