ИА «Ореанда-Новости». На Украине скончалась восьмилетняя девочка, у которой был диагноз прогерия - преждевременное старение, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.



Врачи рассказали, что у детей с прогерией год жизни идет за 8-10 лет, то есть скорректированный возраст девочки составляет около 80 лет.



Всего в мире зарегистрировано около 350 случаев прогерии. На Украине девочка была единственным человеком с таким диагнозом.