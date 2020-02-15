15.02.2020, 17:27
На Украине восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения
ИА «Ореанда-Новости». На Украине скончалась восьмилетняя девочка, у которой был диагноз прогерия - преждевременное старение, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Врачи рассказали, что у детей с прогерией год жизни идет за 8-10 лет, то есть скорректированный возраст девочки составляет около 80 лет.
Всего в мире зарегистрировано около 350 случаев прогерии. На Украине девочка была единственным человеком с таким диагнозом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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