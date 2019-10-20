В настоящий момент партия подозрительной консервированной рыбы снята с реализации в розничном обороте.

Пострадавшим оказался житель села Софиевская Борщаговка, расположенного на территории Киево-Святошинского района Киевской области. Пациент поступил в местное медицинское учреждение с симптомами, указывающими на ботулизм. По словам самого пострадавшего, причиной заболевания могло стать употребление рыбных консервов. Речь идёт о консервах под названием «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла». На консервах указан прошлый год изготовления, местом производства является территория Одесской области.

Дело было взято под контроль сотрудниками ветеринарной медицины украинской столицы – ими были проведены мероприятия по выявлению партии подозрительной рыбной продукции. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Главного управления Государственной продовольственной потребительской службы города Киева, указанные рыбные консервы были сняты с реализации. Данные мероприятия осуществил оператор рынка всей сети. Что касается других торговых сетей, то в них вышеуказанная рыбная продукция не обнаружена. По словам уполномоченного ветеринарного врача, в настоящее время продолжаются работы по дальнейшему обнаружению опасной продукции.

Ботулизм является тяжёлой формой токсикоинфекционного заболевания. Характеризуется поражением нервной системы, в основном, продолговатого и спинного мозга. Причиной развития заболевания становится попадание в организм человека пищевых продуктов, воды или аэрозолей, в составе которых есть вещество ботулотоксин.