Экспертный совет Госкомтелерадио нашло в книгах признаки пропаганды. В сообщении ведомства говорится, что отказано в «в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды».В частности,. В Госкомтелерадио заявили, что на Украину нельзя ввозить детские книги, в оформлении которые присутствует коммунистическая символика.В 2016 году на Украине приняли закон, ограничивающий оборот на книжном рынке страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Отмечается, что с помощью такой радикальной меры планировалось простимулировать издание украинских книг.Кроме того,Согласно закону, все города и улицы, названные в честь выдающихся лиц Советского союза, подлежат переименованию. В том же 2015 году украинские власти официально приняли, что Россия называется «страной-агрессором».При этом Украина неоднократно выдвигала различные обвинения против России, в том числе во вмешательстве во внутриполитическую жизнь страны, кибератаках, шпионаже и прочем. Москве все обвинения в свой адрес опровергала, называя их провокациями.