19.02.2019, 22:14
На Украине запретили ввоз детских книг из России из-за «пропаганды»
ИА «Ореанда-Новости». Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил ввоз на территорию страны 19 книг из России. Об этом сообщают РИА Новости.
Экспертный совет Госкомтелерадио нашло в книгах признаки пропаганды. В сообщении ведомства говорится, что отказано в «в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды».
В частности, под запрет попали книги «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», «Кроссфит мозга: как подготовить себя к решению нестандартных задач», «Мир викингов. Повседневная жизнь детей Одина», «Записки практикующий ведьмы», «Грузинская кухня: любовь на вкус».
Примечательно, что украинские чиновники запретили даже детские книги, которые были изданы в Советском союзе. В Госкомтелерадио заявили, что на Украину нельзя ввозить детские книги, в оформлении которые присутствует коммунистическая символика.
В 2016 году на Украине приняли закон, ограничивающий оборот на книжном рынке страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Отмечается, что с помощью такой радикальной меры планировалось простимулировать издание украинских книг.
Кроме того, с 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ запрещает пропаганду советской символики. Согласно закону, все города и улицы, названные в честь выдающихся лиц Советского союза, подлежат переименованию. В том же 2015 году украинские власти официально приняли, что Россия называется «страной-агрессором».
При этом Украина неоднократно выдвигала различные обвинения против России, в том числе во вмешательстве во внутриполитическую жизнь страны, кибератаках, шпионаже и прочем. Москве все обвинения в свой адрес опровергала, называя их провокациями.
Экспертный совет Госкомтелерадио нашло в книгах признаки пропаганды. В сообщении ведомства говорится, что отказано в «в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды».
В частности, под запрет попали книги «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», «Кроссфит мозга: как подготовить себя к решению нестандартных задач», «Мир викингов. Повседневная жизнь детей Одина», «Записки практикующий ведьмы», «Грузинская кухня: любовь на вкус».
Примечательно, что украинские чиновники запретили даже детские книги, которые были изданы в Советском союзе. В Госкомтелерадио заявили, что на Украину нельзя ввозить детские книги, в оформлении которые присутствует коммунистическая символика.
В 2016 году на Украине приняли закон, ограничивающий оборот на книжном рынке страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Отмечается, что с помощью такой радикальной меры планировалось простимулировать издание украинских книг.
Кроме того, с 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ запрещает пропаганду советской символики. Согласно закону, все города и улицы, названные в честь выдающихся лиц Советского союза, подлежат переименованию. В том же 2015 году украинские власти официально приняли, что Россия называется «страной-агрессором».
При этом Украина неоднократно выдвигала различные обвинения против России, в том числе во вмешательстве во внутриполитическую жизнь страны, кибератаках, шпионаже и прочем. Москве все обвинения в свой адрес опровергала, называя их провокациями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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