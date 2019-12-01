ИА «Ореанда-Новости» Тарасом Чмутом, возглавляющим Украинский военный центр, было заявлено в Twitter о том, что создаваемый в России патрульный катер проекта "Соболь" превосходит украинский катер "Гюрза-М". 

По его словам, несмотря на то, что "Соболь" и "Гюрза" имеют практически одинаковый вес (57 и 54 тоны соответственно), российские катеры превосходят по скорости украинские в два раза.

Также эксперт заявил о неспособности украинских катеров к полноценным действиям в море. Кроме того, он отметил, что украинские корабли по радиолокационной незаметности не превосходят российские. Автор этих высказываний заявил, что надеется, что Украина закончит их закупку.