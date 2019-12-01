01.12.2019, 09:31
На Украине заявили о том, что российские боевые катеры превосходят украинские
ИА «Ореанда-Новости» Тарасом Чмутом, возглавляющим Украинский военный центр, было заявлено в Twitter о том, что создаваемый в России патрульный катер проекта "Соболь" превосходит украинский катер "Гюрза-М".
По его словам, несмотря на то, что "Соболь" и "Гюрза" имеют практически одинаковый вес (57 и 54 тоны соответственно), российские катеры превосходят по скорости украинские в два раза.
Также эксперт заявил о неспособности украинских катеров к полноценным действиям в море. Кроме того, он отметил, что украинские корабли по радиолокационной незаметности не превосходят российские. Автор этих высказываний заявил, что надеется, что Украина закончит их закупку.
По его словам, несмотря на то, что "Соболь" и "Гюрза" имеют практически одинаковый вес (57 и 54 тоны соответственно), российские катеры превосходят по скорости украинские в два раза.
Также эксперт заявил о неспособности украинских катеров к полноценным действиям в море. Кроме того, он отметил, что украинские корабли по радиолокационной незаметности не превосходят российские. Автор этих высказываний заявил, что надеется, что Украина закончит их закупку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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