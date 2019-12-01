По его словам, несмотря на то, что "Соболь" и "Гюрза" имеют практически одинаковый вес (57 и 54 тоны соответственно), российские катеры превосходят по скорости украинские в два раза.Также эксперт заявил о неспособности украинских катеров к полноценным действиям в море. Кроме того, он отметил, что украинские корабли по радиолокационной незаметности не превосходят российские. Автор этих высказываний заявил, что надеется, что Украина закончит их закупку.