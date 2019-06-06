ИА «Ореанда-Новости» . Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает «РИА Новости». Закон поддержали 279 парламентариев, тогда как необходимый минимум составляет 226 голосов. Теперь закон должен подписать президент Украины, а в силу он вступит на следующий день после публикации в официальной прессе.

Ранее парламент Украины отказался рассматривать закон об импичменте, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским. 4 июня сообщалось, что за включение документа в повестку работы парламента высказались лишь 110 депутатов.

Нежелание парламентариев рассматривать его законопроекты Зеленский назвал бунтом. По словам главы государства, парламент «не хочет работать». Он напомнил, что за две недели рада не приняла ни один из предложенных им законопроектов.

Напомним, Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. На внеочередном заседании в среду, 22 мая, парламентарии отказались включать рассмотрение этого вопроса в повестку дня.

Речь идёт о предложении Зеленского провести досрочные выборы в раду только по партийным спискам, а также о снижении проходного барьера для партий с 5% до 3%. Внесение соответствующего вопроса в повестку поддержали только 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В итоге спикер парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание, отмечает «Страна.ua».

Против президентского решения выступил, в частности, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он обвинил Зеленского в попытках «узурпировать власть» и объявил сбор подписей против роспуска парламента.

О намерении прекратить полномочия Верховной рады VIII созыва Зеленский заявил ещё до инаугурации. Он пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции, которая распалась вследствие выхода из неё партии «Народный фронт».



