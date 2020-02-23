23.02.2020, 13:42
На Украину не пустили двух граждан России, которые прибыли для проведения лекций
ИА «Ореанда-Новости». Представители пограничной службы Украины не пустили двух граждан РФ, которые прибыли в Киев для того, чтобы провести лекции, заявлено на портале Госпогранслужбы.
В пятницу был запрещён въезд на Украину трем россиянам, которые приехали для проведения тренингов.
В информационной службе ведомства сообщается, что в субботу при оформлении рейса Минск-Киев пограничники обнаружили среди пассажиров журналиста и писателя из России. Мужчина 1986 года рождения, проживающий в городе Санкт-Петербурге, прибыл на Украину для проведения лекций о поиске вдохновения и копирайтинге.
Сообщается, что россиянин не был допущен в страну, так как бывал в Крыму. Россиянке, прибывшей тем же рейсом, также отказали во въезде. Отмечается, что она занималась обеспечиванием коммуникаций компаний, которые ведут деятельность на Крымском полуострове.
В пятницу был запрещён въезд на Украину трем россиянам, которые приехали для проведения тренингов.
В информационной службе ведомства сообщается, что в субботу при оформлении рейса Минск-Киев пограничники обнаружили среди пассажиров журналиста и писателя из России. Мужчина 1986 года рождения, проживающий в городе Санкт-Петербурге, прибыл на Украину для проведения лекций о поиске вдохновения и копирайтинге.
Сообщается, что россиянин не был допущен в страну, так как бывал в Крыму. Россиянке, прибывшей тем же рейсом, также отказали во въезде. Отмечается, что она занималась обеспечиванием коммуникаций компаний, которые ведут деятельность на Крымском полуострове.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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