В пятницу был запрещён въезд на Украину трем россиянам, которые приехали для проведения тренингов.В информационной службе ведомства сообщается, что в субботу при оформлении рейса Минск-Киев пограничники обнаружили среди пассажиров журналиста и писателя из России.Сообщается, что россиянин не был допущен в страну, так как бывал в Крыму. Россиянке, прибывшей тем же рейсом, также отказали во въезде. Отмечается, что она занималась обеспечиванием коммуникаций компаний, которые ведут деятельность на Крымском полуострове.