ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 9 февраля, проходят внеочередные выборы в парламент Азербайджана. По оценкам специалистов, в них принимает участие крайне высокое, по сравнению с предыдущими выборами, количество независимых кандидатов.Правящей партией «Новый Азербайджан» были выдвинуты кандидаты на всех 125 избирательных участках.В выборах так же принимают участие партии «Мусават» и ReAL. Первая из них является крупнейшей оппозиционной партией страны. Глава второй, Ильгар Мамедов, заявил, что эти выборы могут стать поворотным моментом в истории для оппозиции и народа и призвал к участию всех. Демократические силы страны, которые представляет партия «Народный фронт Азербайджана» решила бойкотировать выборы. Руководство партии уверено, что на данный момент в стране нет условий для проведения свободных и справедливых выборов.

Всего в выборах участвуют 19 партий. Таким образом, на 125 мест претендует более 1,3 тыс. человек.

Минимальный порог явки не предусмотрен. Поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Избирательные участки работают до 18.00 по московскому времени. Предварительные итоги ожидаются уже этой ночью.

Напомним, очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года. Но в ноябре прошлого года по инициативе партии «Новый Азербайджан» произошел роспуск парламента.