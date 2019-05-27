Всего внутри пассажира было 246 пластиковых пакетиков, в которых находился кокаин. Всего партия наркотиков весила 1,5 килограмма.

Сообщается, что наркокурьеру стало плохо почти сразу после вылета: у него начались судороги и он потерял сознание. Командир самолёта решил экстренно посадить самолёт, но спасти пассажира не удалось. Он умер от остановки сердца. Вскрытие показало, что она была вызвана передозировкой наркотиком.