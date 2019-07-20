ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Рогозин напомнил, что полвека назад Нил Армстронг, Базз Олдрини и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики как первопроходцы, которые дерзнули отправиться в путешествие в неизведанное и расширили границы мира, доступного человечеству. Также в «Роскосмосе» отдали дань уважения техническому и инженерному персоналу NASA, ведь она первыми в мире создали сверхтяжелую ракету-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон». Их усилия в дальнейшем позволили реализовать программу «Союз-Аполлон».

«Считаю, что наша общая задача — быть достойными наших великих предшественников, преумножить их наследие и, преодолев все земные обстоятельства, продолжить экспансию человечества в космос. Как писал Константин Циолковский: «Земля — колыбель цивилизации, но нельзя вечно жить в колыбели!», — добавил Дмитрий Рогозин.

20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.

Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.