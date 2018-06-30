ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ученые из Технологического института провели исследования и выяснили, что планеты Кеплер-186f и Кеплер-62f схожи с Землей больше, чем считалось раньше. Эти космические тела имеют стабильный климат и даже обладают сменой климатических сезонов.

Выводы сделаны на основе анализа изменений углов наклона осей экзопланет и симуляции. У обеих экзопланет осевой наклон очень стабилен, а это значит, что и климат тоже, ведь осевой наклон способствует смене сезонов, что достигается сменой освещенности участков планеты - именно этот показатель у экзопланет находится в стабильности.

Напомним, что экзопланетой называют планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы.

Кеплер-186f располагается на расстоянии пятисот световых лет от Солнца. Эта планета - первая, которую удалось идентифицировать за пределами Солнечной системы. Она вращается вокруг звездного светила в обитаемой зоне и находится в созвездии Лебедь.

Размер Кеплер-186f приблизительно на десять процентов больше, чем параметры Земли. Остальные показатели, такие как плотность, масса и состав до сих пор остаются неизвестными, но есть предположение, что поверхность планеты - скалистая. Годовой солнечный оборот эта экзопланета делает всего за сто тридцать суток.

До обнаружения учеными Кеплер-186f самой похожей на землю планетой считалась Кеплер-62f. Про нее известно тоже не так много: расстояние от Земли до нее - приблизительно тысяча двести световых лет, двигаясь к созвездию Лиры, а ее размеры примерно на сорок процентов больше нашей обители. Предполагается, что она обладает также скалистой поверхностью, либо океанской.

Выяснилось, что для оприходованная ближайшей экзопланеты Proxima Centauri b, расстояние до которой равно 4,2 световым годам, нужно будет лететь шесть тысяч триста лет, и это с учетом того, что будет использоваться космический аппарат со скоростью не менее семисот тысяч километров в час. Таких ракет в настоящий момент пока что не существует.