24.02.2020, 12:29
Наставник Логинова дал комментарий к информации о возможном уходе биатлониста из спорта
ИА «Ореанда-Новости». Александр Касперович, наставник российского биатлониста, дал комментарий к словам Александра Логинова и к происшествию с обысками в Италии. Слова тренера приводит "Р-спорт".
Наставник Логинова заявил, что о том, что Александр Логинов завершит спортивную карьеру, речи не идёт. Он отметил, что биатлонистом на эмоциях был допущен такой вариант развития событий.
Касперович также заявил, что то, что Логинов допустил возможность своего ухода из спорта, связано с инцидентом с обысками в Италии.
Специалист заявил, что с россиян вечно спрашивают, хотя Россия на самом деле ничего не должна.
Наставник Логинова заявил, что о том, что Александр Логинов завершит спортивную карьеру, речи не идёт. Он отметил, что биатлонистом на эмоциях был допущен такой вариант развития событий.
Касперович также заявил, что то, что Логинов допустил возможность своего ухода из спорта, связано с инцидентом с обысками в Италии.
Специалист заявил, что с россиян вечно спрашивают, хотя Россия на самом деле ничего не должна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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