18.10.2019, 22:07
НАТО проводит секретные учения по сценарию атомной войны
ИА «Ореанда-Новости». Немецкие ВВС принимают участие в секретных учениях НАТО, пишет ТАСС.
Отмечается, что в них прорабатывается сценарий начала ядерной войны.
На этой неделе начались манёвры под названием Steadfast Noon. На них солдаты отрабатывают использование самолётов, которые способны нанести удар ядерными боеголовками. В учениях участвовали истребители Tornado, которые располагаются на базе Бюхель. На ней же, как утверждают СМИ, есть 20 американских ядерных боеголовок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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