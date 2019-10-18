ИА «Ореанда-Новости». Немецкие ВВС принимают участие в секретных учениях НАТО, пишет ТАСС.



Отмечается, что в них прорабатывается сценарий начала ядерной войны.



На этой неделе начались манёвры под названием Steadfast Noon. На них солдаты отрабатывают использование самолётов, которые способны нанести удар ядерными боеголовками. В учениях участвовали истребители Tornado, которые располагаются на базе Бюхель. На ней же, как утверждают СМИ, есть 20 американских ядерных боеголовок.

