На территории населённого пункта Богдановка националистическая группировка совершилаВооружённых сил Украины Евгения Коростелёва. В результате чегоНападавших удалосьСейчас украинские полицейские проводят расследование по факту совершения террористического акта в отношении специалистов военной службы правопорядка.