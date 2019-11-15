15.11.2019, 00:51
Националистическая группировка напала на командира 128 бригады ВСУ
ИА «Ореанда-Новости». Националистическая группировка «Правый сектор» напала на командира 128 бригады ВСУ Евгения Коростелёва, сообщает Донецкое агентство новостей.
На территории населённого пункта Богдановка националистическая группировка совершила обстрел с гранатомёта по машине командира бригады Вооружённых сил Украины Евгения Коростелёва. В результате чего командир и ещё трое военных пострадали.
Нападавших удалось задержать и обезвредить. Сейчас украинские полицейские проводят расследование по факту совершения террористического акта в отношении специалистов военной службы правопорядка.
На территории населённого пункта Богдановка националистическая группировка совершила обстрел с гранатомёта по машине командира бригады Вооружённых сил Украины Евгения Коростелёва. В результате чего командир и ещё трое военных пострадали.
Нападавших удалось задержать и обезвредить. Сейчас украинские полицейские проводят расследование по факту совершения террористического акта в отношении специалистов военной службы правопорядка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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