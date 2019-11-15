ИА «Ореанда-Новости»Националистическая группировка «Правый сектор» напала на командира 128 бригады ВСУ Евгения Коростелёва, сообщает Донецкое агентство новостей.

На территории населённого пункта Богдановка националистическая группировка совершила обстрел с гранатомёта по машине командира бригады Вооружённых сил Украины Евгения Коростелёва. В результате чего командир и ещё трое военных пострадали.

Нападавших удалось задержать и обезвредить. Сейчас украинские полицейские проводят расследование по факту совершения террористического акта в отношении специалистов военной службы правопорядка.