ИА «Ореанда-Новости». Украинские националисты создали объединение, чтобы противодействовать политике Зеленского.

Данное заявление опубликовано на официальном сайте «Национального корпуса». Протокол об основании штаба подписало девять организаций. Объединение будет противодействовать реализации мера «формулы Штайнмайера».

Кроме этого, президенту и всем депутатам страны было подготовлено обращение, где националисты предъявили некоторые требования: полный текст «формулы Штайнмайера», отзыв подписи под этим документом Леонида Кучмы, отказ от идеи предоставления Донбассу особого статуса.

Националисты считают, что все действия по созданию нашумевшего документа, а также будущая реализация «формулы Штайнмайера» являются государственной изменой.

Документ с «формулой Шайнмайера» был подписан первого октября 2019 года. В нём предусмотрены меры по закреплению за Донбассом особого статуса, механизм выборов на этой территории и возможную амнистию.