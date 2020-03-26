26.03.2020, 08:29
Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в США и РФ
ИА «Ореанда-Новости». Фигуристка Татьяна Навка, победившая на Олимпиаде, сделала в Instagram сравнение ситуации с коронавирусом в США и России, рассказывает "Лента.ру".
Навка рассказала о ситуации в США со слов подруги, которая там проживает. Ею было отмечено, что три недели назад жители США смеялись над мерами безопасности и вирусом, но сейчас в стране не функционируют почти все организации, не закрыты лишь магазины первой необходимости. Также Навка заявила, что в США нет антисептиков, туалетной бумаги и масок, а служба скорой помощи перегружена.
Навка указала на то, что ситуация в РФ пока не является столь критичной. Она попросила жителей России не впадать в панику и осознанно осуществлять выполнение мер по безопасности.
Навка рассказала о ситуации в США со слов подруги, которая там проживает. Ею было отмечено, что три недели назад жители США смеялись над мерами безопасности и вирусом, но сейчас в стране не функционируют почти все организации, не закрыты лишь магазины первой необходимости. Также Навка заявила, что в США нет антисептиков, туалетной бумаги и масок, а служба скорой помощи перегружена.
Навка указала на то, что ситуация в РФ пока не является столь критичной. Она попросила жителей России не впадать в панику и осознанно осуществлять выполнение мер по безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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