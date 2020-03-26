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Навка рассказала о ситуации в США со слов подруги, которая там проживает. Ею было отмечено, чтоТакже Навка заявила, что в США нет антисептиков, туалетной бумаги и масок, а служба скорой помощи перегружена.Навка указала на то, что ситуация в РФ пока не является столь критичной. Она попросила жителей России не впадать в панику и осознанно осуществлять выполнение мер по безопасности.