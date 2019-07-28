ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Мельбурнского университета (Австралия) разработали опреснительную систему, которая работает на солнечной энергии. О появлении перспективного и энергоэффективного опреснительного завода пишет New Atlas.

Жители многих регионов мира имеют крайне ограниченный доступ к чистой воде, а также к полноценным очистительным сооружениям и персональным фильтрам. Кроме того, некоторые регионы страдают от нехватки воды из-за отсутствия рек и водохранилищ или сезонных засух. Учёные из разных стран разрабатывают простые и недорогие устройства для получения чистой воды, чтобы решить эту проблему.

Разработанный парогенератор состоит из диска, созданного из материала, притягивающего воду. Углеродные нанотрубки преобразуют солнечную энергию в тепло. Вода попадает в центр диска, превращается в пар, и соль автоматически выталкивается к краю диска.