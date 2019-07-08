ИА "Ореанда-Новости" Город, в котором самый чистый воздух, был назван на днях китайскими властями.

По информации, предоставленной Министерством охраны окружающей среды Китайской Народной Республики, основным критерием чистоты воздуха стало определение уровня концентрации мелких частиц. Именно они становятся ключевой причиной такого явления как смог. В городе Хайкоу уровень таких частиц достигает отметки в 27 микрограммов на один кубический метр. Однако, обнародованные китайским правительством данные могут не сильно радовать местное население, так как этот показатель всё же превышает норму, определённую Всемирной организацией здравоохранения – 25 микрограммов на один кубический метр.

«Серебро» в рейтинге китайских городов с чистым воздухом принадлежит городу Лхаса. Городя является центром Тибетского автономного района. Третьим, чистым по воздуху, городом в Китае стал Шэнчжэнь, расположенный в провинции под названием Гуандун.

Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики определило также и самые загрязнённые города. Так, на последних строчках списка оказались города, которые находятся преимущественно в северных районах республики. Наиболее сильный смог наблюдается здесь в осенний и зимний период времени, именно на это время приходится отопительный сезон. Северокитайские города имеют настолько грязный воздух, что концентрация мелких частиц достигает отметки в 200 микрограммов на один кубический метр.

Город Хайкоу расположен в северной части острова Хайнань. Население города составляет более двух миллионов человек, по состоянию на 2010 год. В городе находится международный аэропорт Хайкоу Мэйлань. Основной достопримечательностью города является железный мост через Нанду, известный также как «мост в никуда». Причина такого названия в том, сто наводнение, случившееся здесь в 2000 году, смыло три из существовавших тогда шести пролётов конструкции.