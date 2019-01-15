Всего в рейтинг самых лучших городов мира по качеству жизни вошли 226 города. Нижний Новгород занял 109 место. Кроме того, в список попали ещё несколько российских городов. Санкт-Петербург занял 182 место, Москва оказалась на 191 строчке, Екатеринбургу присудили 199 место, а 206 строчка досталась Новосибирску.Отмечается, что при составлении рейтинга сервис учитывал индекс покупательной способности жителей - чем он был выше, тем лучше для города. Кроме того, специалисты обращали внимание на индекс загрязнения (тут наоборот – чем ниже, тем лучше), а также на соотношение цены на жильё и дохода горожан, индекс прожиточного минимума (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс дорожного трафика (чем ниже, тем лучше) и климатический индекс.. Общий индекс качества жизни в этом городе составляет в 224,3 балла. А индекс качества жизни в Нижнем Новгороде равен 151,74. Ещё одним плюсом Нижнего Новгорода, по мнению экспертов, стало выгодное отношение цены на жилье к доходу горожан. А вот в Москве индекс качества жизни значительно меньше – 105,39. При этом российская столица поднялась в рейтинге выше таких городов, как Киев, Одесса, Харьков и Гонконг.Ранее был составлен рейтинг самых популярных городов в России для туристов в прошлом году. Первую строчку занял Санкт-Петербург. На втором месте оказалась Москва, а замкнула тройку самых туристических российских городов Казань.