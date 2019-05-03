ИА «Ореанда-Новости» Вероятно, инаугурация избранного президента Украины состоится 19 мая. На сайте парламента появился документ именно с этой датой. В проекте постановления, внесённого депутатом Верховной рады Украины Сергеем Мищенко, указана дата 19 мая.

Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.