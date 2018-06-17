Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане
Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с места аварии. На снимках видно как пассажиры пытаются выбраться из опрокинувшихся на бок вагонов. Множество людей находилось на месте аварии, некоторые пытались оказать помощь пассажирам, застрявшим в вагонах, вытаскивая их наружу. В результате дорожного инцидента, четверых пассажиров доставили в больницу, их личности устанавливаются. По информации местных правоохранительных органов, на месте ЧП погиб один подросток.
Руслан Иманкулов рассказал, что пассажиры поезда добрались на станцию Шу другим составом. На месте, где произошёл инцидент, задействованы подразделения спасателей, скорая помощь и другие медицинские бригады. Местными властями была организована горячая линия.
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