17 июня на юге Казахстана произошло ЧП: три вагона пассажирского поезда опрокинулись на бок. Номер поезда – 10. Инцидент произошёл в 13:32 по местному времени. Комитет

транспорта министерства по инвестициям и развитию республики отметил, что причиной происшествия является экстренное торможение, которое машинист применил, заметив искривление пути. По словам пресс-службы ведомства, комитет транспорта собрал специальную комиссию, которая займётся расследованием чрезвычайного происшествия. По словам

Руслана Иманкулова, который является официальным представителем комитета по ЧС МВД Казахстана, сообщил, что с рельсов сошли восемь вагонов, три из них опрокинулись на бок.

Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с места аварии. На снимках видно как пассажиры пытаются выбраться из опрокинувшихся на бок вагонов. Множество людей находилось на месте аварии, некоторые пытались оказать помощь пассажирам, застрявшим в вагонах, вытаскивая их наружу. В результате дорожного инцидента, четверых пассажиров доставили в больницу, их личности устанавливаются. По информации местных правоохранительных органов, на месте ЧП погиб один подросток.

Руслан Иманкулов рассказал, что пассажиры поезда добрались на станцию Шу другим составом. На месте, где произошёл инцидент, задействованы подразделения спасателей, скорая помощь и другие медицинские бригады. Местными властями была организована горячая линия.