ИА "Ореанда-Новости" Специалисты статистической службы Европейского союза «Eurostat», которая занимается сбором статистической информации по странам-участникам ЕС, опубликовали данные о самих дорогих, с точки зрения туристов, странах. Речь идёт о государствах, расположенных в Европе.

В топ-10 самых затратных с финансовой точки зрения стран вошли такие государства как Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды. Тройка рейтинга выглядит следующим образом. Третье и четвёртое места принадлежат скандинавским странам – Дании и Норвегии соответственно. На втором месте оказалась Швейцария.

Самой дорогой страной для туристов оказалась Исландия. В прошлом году цены для потребителей оказались в среднем выше, чем в остальных европейских странах, на пятьдесят шесть процентов. Для того, чтобы съесть сырную пиццу и запить её бокалом вина, туристу придётся выложить около двадцати семи евро: семнадцать - за пиццу и десять - за вино. Бокал вина можно заменить стаканом пива – это сэкономит туристу около трёх евро. Средний чек за ужин на двух человек в исландским ресторане или кафе составит порядка восьмидесяти пяти евро.

Специалисты объяснили, почему на территории Исландского острова такие высокие цены. Дело в том, что государство зависит от импорта товаров и установило высокие акцизы на алкогольную продукцию. Кроме того, Исландия столкнулась два – три года назад с колебаниями курса местной денежной единицы, что также не могло не отразиться на ценах в стране.

Однако, сами жители Исландии не замечают довольно высоких, по европейским меркам, цен. Дело в том, что средняя заработная плата исландцев составляет около четырёх с половиной тысяч евро. Поэтому цены в магазинах этим островным жителям не кажутся запредельно высокими.