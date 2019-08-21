Им оказался остров, расположенный на территории столицы Мексики.

Особенность острова заключается в том, что весь остров «украшен» тысячами куклами, развешанными на ветвях деревьев. С этой своеобразной традицией связана одна история.

В середине прошлого века священник по имени Хулиан Сантана Баррера, который жил здесь на острове, случайно услышал крик тонувшей девушки. Он незамедлительно кинулся ей на помощь. Однако, священнослужитель не успел вовремя, и на месте, где тонула девушка, он обнаружил куклу. Баррера решил увековечить память девушки, повесив обнаруженную куклу на расположенное неподалёку дерево.

Священник скончался в 2001 году, но до самых своих последних дней он рассказывал всем прибывающим на остров туристам историю о том, что после своего поступка он обнаружил всё больше и больше кукол в воде. Священник продолжал развешивать их на деревьях, успокаивая, таким образом, якобы призрака утонувшей девушки.

Хулиан Сантана Баррера оказался единственным жителем острова за всю историю его существования. Кстати, сюда его сослали жители родного города за религиозные предубеждения. После своей смерти он оставил тысячи кукол, развешанных на деревьях острова. Вскоре про это место прознали туристы, которые посещали это место, чтобы увидеть воочию эти куклы. Посетителей даже не пугают слухи о том, что призрак умершей девушки якобы всё блуждает по острову.

Легенда Хулиана Сантаны Барреры так и осталась в рамках предания – умерла ли девушка на самом деле всё ещё не доказано. Однако, многие туристы прибывают в это жуткое место, чтобы вживую увидеть это странное место. Паломники утверждают, что остров выглядит, действительно, жутким.