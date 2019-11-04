Заокеанская певица Билли Айлиш обошла всех конкурентов в двух категориях. Она победила в категории "Лучший "новый" исполнитель" и в категории "Лучшая песня" за трек "Bad guy". Шон Мендес, исполнитель из Канады, уступил немного американке в номинации "Лучшая песня", но был назван "Лучшим артистом" в 2019 году. Тейлор Свифт обрела награда за лучшее видео, за клип ME!Церемония проходила в испанском городе Севилье. Лучшей поп-певицей была названа Холзи. Одна из наград также была вручена коллективу из Южной Кореи BTS, а победительницей в жанре хип-хоп объявили Никки Минаж. Лучшим исполнителем по версии, представленной MTV Россия, была названа Maruv.