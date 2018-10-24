ИА «Ореанда-Новости». Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан бывшим высокопоставленным сотрудником разведки Королевства Саудовской Аравии и советником наследного принца Ахмедом Ассири.



Об этом сообщают турецкие средства массовой информации со ссылкой на источники.



Об этом сообщают турецкие средства массовой информации со ссылкой на источники.

По их данным, исполнением занимался атташе саудовского генерального консульства, которое расположено на территории Стамбул, Ахмед Абдулла Альмузаини.



СМИ сообщают, что он находился в консульстве 28 числа прошлого месяца, когда саудовский журналист пришёл туда в первый раз, после чего вылетел в Эр-Рияд. Там он получил инструкции по поводу команды из пятнадцати человек, которая позже прибыла в Стамбул для убийства Джамаля Хашкаджи, пишут турецкие издания. Отмечается, что первого октября октября Ахмед Абдулла Альмузаини вернулся в Турецкую Республику и передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.





Напомним, на прошлой неделе, 20 октября, власти Саудовской Аравии признали гибель журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал в начале текущего месяца после того, как вошёл в генеральное консульство королевства. Также саудовскими властями был отправлен в отставку генерал Ахмеда Ассири. Его лишили статуса советника королевского двора. Кроме того, уволен советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.



По данным американских СМИ, Эр-Рияд планирует обвинить в убийстве журналиста именно Ассири, с целью отвести подозрения от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.





Во вторник, 23 октября, главой турецкой партии “Ватан” Догой Перинджеком было сделано заявление о том, что спецслужбы нашли тело саудовского журналиста. По его словам, фрагменты тела Джамаля Хашкаджи удалось обнаружить в колодце рядом со зданием консульства. По предварительной версии, между обозревателем The Washington Post и сотрудниками дипмиссии возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой и погиб журналист. По некоторым данным, Джамаля Хашкаджи пытали, после чего его обезглавили в присутствии генконсула королевства.











