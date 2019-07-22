ИА «Ореанда-Новости». Турист из Италии, который не заплатил за дорогой ужин из морепродуктов в ресторане на испанской Форментере, может получить реальный срок, пишет РИА Новости.



Отмечается, что итальянец заказывал себе одно дорогое блюдо за другим. В итоге он поужинал на 400 евро. Но после того, как принесли счёт мужчина признал в своей неплатежеспособности. После недолгих разбирательств персонал заведения передал клиента в руки патруля Гражданской гвардии.



По испанским законам, мелким правонарушением является то, ущерб от которого не превышает 400 евро. А так мужчина поужинал на большую сумму, то ему могло бы грозить до трёх лет заключения. Однако полиция выяснила, что мужчина оказался неплательщиком-рецидивистом, который уже неоднократно попадался на таких преступлениях. Теперь ему грозить до шести лет тюрьмы.