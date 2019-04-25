ИА «Ореанда-Новости» На севере Франции в городе Туркуэн в кафе ворвались люди в масках и открыли огонь. В заведение ворвались три человека в чёрном и несколько раз выстрелили. После чего злоумышленники выбежали на улицу и скрылись на автомобиле. На месте работает отряд полиции, о жертвах пока неизвестно. Пользователи Twitter опубликовали видеозапись, на которой видно, как нападавшие покидают место происшествия.





