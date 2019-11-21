



Письмо-запрос было направлено в отдел прокуратуры в Нидерландах. Официального ответа пока не поступило. Адвокат Йозефа Реша указал, что прокуратура уже отказала один раз в слушании. Но так как следующее слушание пройдёт в формате публичных слушаний, то любой человек может быть привлечён в качестве свидетеля по запросу защиты ответчиков или представителей соисцов.Адвокат немецкого детектива указал, что доказательная база будет полностью доставлена в Гаагу при необходимости.