21.11.2019, 21:31
Немецкий детектив Йозеф Реш планирует раскрыть информацию о виновных в крушении МН17 на открытом слушании
ИА «Ореанда-Новости». Частный немецкий детектив Йозеф Реш планирует раскрыть информацию о виновных в крушении МН17 на открытом слушании в Гаагу в марте 2020 года, сообщает издательство «РИА Новости».
Письмо-запрос было направлено в отдел прокуратуры в Нидерландах. Официального ответа пока не поступило. Адвокат Йозефа Реша указал, что прокуратура уже отказала один раз в слушании. Но так как следующее слушание пройдёт в формате публичных слушаний, то любой человек может быть привлечён в качестве свидетеля по запросу защиты ответчиков или представителей соисцов.
Адвокат немецкого детектива указал, что доказательная база будет полностью доставлена в Гаагу при необходимости.
Письмо-запрос было направлено в отдел прокуратуры в Нидерландах. Официального ответа пока не поступило. Адвокат Йозефа Реша указал, что прокуратура уже отказала один раз в слушании. Но так как следующее слушание пройдёт в формате публичных слушаний, то любой человек может быть привлечён в качестве свидетеля по запросу защиты ответчиков или представителей соисцов.
Адвокат немецкого детектива указал, что доказательная база будет полностью доставлена в Гаагу при необходимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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