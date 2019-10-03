ИА "Ореанда-Новости". Маттиас Платцек рассказал в интервью о том, как чувствуют себя немцы на востоке страны.

Третьего октября Германия отмечает День германского единства. Дата является знаменательной и празднуется с 1990 года. Кроме того было объявлено, что с октября 2019 по октябрь 2020 года будет проведён год Германского единства. 9 ноября будет отмечаться 20-летие с падения Берлинской стены. 3 октября следующего года станет юбилейной датой объединения Германии.

Тем временем политические исследования говорят о том, что большинство восточных немцев чувствуют себя второсортными. Больше половины опрошенных считают, что их голоса учитываются намного слабее, нежели их соседей. Кроме того, они чувствуют себя менее защищенными от преступности.

Политик заметил, что такое положение вещей неудивительно. Бывшие жители ГДР пережили массу событий, как например волну безработицы и несколько смен валют.



Он также подчеркнул, что независимо от того, сколько людей мигрировало в города и деревни восточной Германии, её жители всё равно будут ощущать слабость политической защиты.