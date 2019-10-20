ИА «Ореанда-Новости». Метеорологи предупреждают, что стране может грозить наводнение.

Национальная метеорологическая служба Meteo France в сети Twitter опубликовала сообщение с предостережением о возможном наводнении. В четырёх департаментах страны введён оранжевый (предпоследний) уровень тревоги.

Ардеш, Луара, Верхняя Луара и Рона ожидают сильные проливные дожди, которые могут достигнуть до отметки в 250 мм. Также районы готовятся к усилению порывов ветра.

Осадки могут привести к затоплению первых этажей домов и нескольких главных магистралей. Жителям департаментов рекомендуется оставаться дома, не спускаясь в подвалы, не выходить из дома и не пользоваться транспортом. Также власти советуют отменить дальние поездки.

В субботу многие регионы Франции же подверглись нападкам стихии. Ливни также вынудили Ницше ввести предпоследний уровень метеотревоги. В городе оказались затопленными многие участки дорог.