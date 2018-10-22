ИА «Ореанда-Новости». Власти Турецкой Республики предоставили круглосуточную охрану своей гражданке Хатидже Дженгиз, невесте саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который погиб в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



Об этом сообщают местные средства массовой информации.



Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Ранее генеральная прокуратура королевства официально признала гибель журналиста. В ведомстве рассказали, что в здании саудовского консульства произошёл конфликт, который повлёк за собой гибель Хашкаджи. По делу о смерти журналиста задержали восемнадцать человек.



В настоящее время все подозреваемые допрашиваются. Как сообщают СМИ, власти Королевства Саудовской Аравии стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.





Ранее сообщалось, что журналист был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии. По данным СМИ, в ходе ссоры Хашкаджи угрожали и зажали рот, в итоге он погиб от удушения. Главой Министерства иностранных дел королевства Аделем аль-Джубейром было сделано заявление о том, что он не знает, где находится тело журналиста Джамаля Хашкаджи.





Власти Французской Республики, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Федеративной Республики Германия осудили действия Эр-Рияда после убийства саудовского журналиста, обвинив королевство в недостаточности предоставления информации по этому делу. В Министерстве финансов Соединённых Штатов Америки также поддержали заявление трёх европейских государств, однако глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что верит властям Саудовской Аравии и пообещал обсудить ситуацию с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.





Напомним, второго числа текущего месяца пропал журналист Джамаль Хашкаджи после визита в консульство Саудовской Аравии, которое расположено на территории Стамбула. На протяжении более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турецкой Республики утверждало, что журналист покинул консульство. В прошлом году журналист покинул королевство и переехал в Соединённые Штаты, где писал статьи для американской газеты The Washington Post. В своих материалах он критиковал политическую деятельность Эр-Рияда.