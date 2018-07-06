06.07.2018, 18:30
НЛО: реальность или заблуждение
ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. В июне велось активное обсуждение появления неопознанного летающего объекта в небе над Россией.
Жители Москвы, Костромы, Казани и Нижнего Новгорода выставляли фото и видео с неизвестным светящимся объектом с самыми разнообразными подписями и тегами. Россияне измучились в поисках ответа на вопрос: что же все-таки оставляет такой след в небе? Предположения выдвигаются самые разнообразные: от салюта и шаровой молнии до НЛО.
Прошли тысячи лет с момента зарождения мифологического мировоззрения, но и сегодня людям свойственно приписывать тому, чему они не в состоянии найти объяснение, какое-то внеземное происхождение. Возможно, что они в чем-то и правы: в небе вполне мог появиться хвост пролетающего метеорита. Но зачастую все неизведанное попадает на долю внеземных цивилизаций.
«Волны» наблюдения неопознанных летающих объектов прошли несколько этапов своего развития. В древности люди называли НЛО «виманами», в 20-30хх гг. XX века все чаще звучало название «воздушные корабли». Десятилетием позже люди стали верить в существование самолетов-призраков, которые то и дело появлялись в небе в разных частях света. С развитием науки и техники и появлением космического ракетостроения зародился миф о ракетах-призраках, а также летающих тарелках, которые были созданы инопланетянами. В своих рассказах очевидцы заходили куда дальше, чем просто возможность лицезреть НЛО. В одних случаях они утверждали, что видели инопланетных существ, которые управляли такими воздушными судами, иные даже попадали под их воздействие в разных формах. Доказательств или опровержений таким рассказам так и не было найдено.
Последнее упоминание о НЛО было зарегистрировано в Казани в конце июня. Изначально велось обсуждение, что в небе некий объект разделился на две части, оставляя за собой четкий след в виде светящейся дорожки. 6 июля появились сведения, что за городом приземлилась летающая тарелка 3 м в диаметре. Даже были сделаны фотографии с кратерами, которые остались на земле после столкновения. Но официального подтверждения данным доказательным материалам не было дано.
Как утверждают официальные источники, скорее всего, очевидцы стали свидетелями запуска ракеты «Союз-2.1б». Ракетоноситель стартовал 17 июня с космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области. А у города Казань такое месторасположение, что данное явление жители могли четко наблюдать, находясь в пределах Татарстана.
Жители Москвы, Костромы, Казани и Нижнего Новгорода выставляли фото и видео с неизвестным светящимся объектом с самыми разнообразными подписями и тегами. Россияне измучились в поисках ответа на вопрос: что же все-таки оставляет такой след в небе? Предположения выдвигаются самые разнообразные: от салюта и шаровой молнии до НЛО.
Прошли тысячи лет с момента зарождения мифологического мировоззрения, но и сегодня людям свойственно приписывать тому, чему они не в состоянии найти объяснение, какое-то внеземное происхождение. Возможно, что они в чем-то и правы: в небе вполне мог появиться хвост пролетающего метеорита. Но зачастую все неизведанное попадает на долю внеземных цивилизаций.
«Волны» наблюдения неопознанных летающих объектов прошли несколько этапов своего развития. В древности люди называли НЛО «виманами», в 20-30хх гг. XX века все чаще звучало название «воздушные корабли». Десятилетием позже люди стали верить в существование самолетов-призраков, которые то и дело появлялись в небе в разных частях света. С развитием науки и техники и появлением космического ракетостроения зародился миф о ракетах-призраках, а также летающих тарелках, которые были созданы инопланетянами. В своих рассказах очевидцы заходили куда дальше, чем просто возможность лицезреть НЛО. В одних случаях они утверждали, что видели инопланетных существ, которые управляли такими воздушными судами, иные даже попадали под их воздействие в разных формах. Доказательств или опровержений таким рассказам так и не было найдено.
Последнее упоминание о НЛО было зарегистрировано в Казани в конце июня. Изначально велось обсуждение, что в небе некий объект разделился на две части, оставляя за собой четкий след в виде светящейся дорожки. 6 июля появились сведения, что за городом приземлилась летающая тарелка 3 м в диаметре. Даже были сделаны фотографии с кратерами, которые остались на земле после столкновения. Но официального подтверждения данным доказательным материалам не было дано.
Как утверждают официальные источники, скорее всего, очевидцы стали свидетелями запуска ракеты «Союз-2.1б». Ракетоноситель стартовал 17 июня с космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области. А у города Казань такое месторасположение, что данное явление жители могли четко наблюдать, находясь в пределах Татарстана.
Источник: ИА РЕАНДА-НОВОСТИ
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