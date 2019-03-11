ИА «Ореанда-Новости». Норвегия - признанный чемпион мира по переработке пластиковых отходов. Здесь объёмы переработки пластика достигли невероятных показателей - 97%. Одна из компаний решила мотивировать людей сдавать бутылки с помощью кешбэка и скидок, сообщает портал Hi-News.ru.

В Норвегии 97% пластика успешно перерабатывается, а в окружающую среду попадает лишь 1% отходов. По этому показателю страна лидирует в мире. Например, в США только 30% пластика используется повторно.

Вторичная переработка пластика невыгодна для компаний. Нередко производителям проще и прибыльнее создавать новые пластиковые ёмкости, нежели тратить средства на то, чтобы создавать сырьё для повторного использования. Граждане тоже не всегда щепетильно относятся к вопросу раздельного сбора мусора и его переработки.

Однако норвежская компания Infinitum эффективно использовала принцип мотивации для переработки пластика, причём не только для граждан, но и для предприятий. У потребителей и производителей появился финансовый стимул для сдачи и переработки пластиковых отходов. Реализовано это следующим образом.

В стране массово подорожали все продукты в пластиковых упаковках. Теперь, чтобы приобрести любой подобный продукт, покупатели должны доплатить от 13 до 30 центов. Но они смогут вернуть деньги на счёт, если опустят использованную упаковку в сборочную машину, отсканировав штрих-код.

Также система мотивации включает сдачу пластика в магазины либо на заправочные станции - после этого клиент пользуется скидкой на другие покупки. Заведения, принимающие такие отходы, получают небольшую прибыль от каждой упаковки, и некоторым это даже помогло развить бизнес.

«Упаковка взаймы» при покупке продукта - отличная идея, заявляет руководитель компании Infinitum Хелль Улав Мальдум (Kjell Olav Maldum). Хотя возврат бутылок и других упаковок уже есть в некоторых других странах - например, система Flaschenpfand («залог за бутылку») в Австрии и Швейцарии. Подобная система существует в Германии, Финляндии, Литве. Эти государства также демонстрируют высокий уровень переработки отходов. Идеей уже заинтересовались Индия, Австралия, Китай, Шотландия.