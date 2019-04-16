ИА «Ореанда-Новости» Собор Парижской Богоматери может выгореть дотла в результате пожара, об этом говорят спасатели, работающие на месте ЧП. Предположительно, с огнём удастся справиться только к утру следующего дня.

Прокуратура Парижа начала расследование после разрушительного пожара в Соборе Парижской богоматери. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает французское издание Figaro. По словам прокурора, однозначно говорить о причине возгорания рано. Более 400 пожарных пытаются справиться с огнём.

Крупный пожар начался в Нотр-Даме около 18.50 (19:50 мск). Тушение было начато поздно из-за того, что из здания собора выносили предметы культурного наследия. В прошлом году Собору Парижской Богоматери исполнилось 853 года.

Пламя объяло всё здание: шпиль собора, крыша и часы обрушились, огонь затронул левую башню. Отмечается, что уничтожены деревянные элементы интерьера.

Представитель Нотр-Дама заявил, что после пожара в одном из самых значимых объектов мирового наследия ничего не останется, кроме того, неизвестно, затронуты ли подземные хранилища. В соборе хранится множество памятников культуры, живописи, архитектуры и артефактов.Часть реликвий всё же удалось спасти из огня, в том числе главную святыню собора - Терновый венец Иисуса Христа.

К Собору Парижской Богоматери прибыл президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр. В ЮНЕСКО заявили, что внимательно следят за развитием событий.

Премьер Испании Педро Санчес навал происходящее катастрофой для всей Европы. В Русской православной церкви также отметили, что пожар в Нотр-Даме – трагедия для всего христианского мира. Около собора собрались жители французской столицы, они, стоя на коленях, поют Ave Maria.