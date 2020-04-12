12.04.2020, 21:31
Новак считает, что компании РФ готовы к концу "золотого века" нефти
ИА «Ореанда-Новости». Российские нефтяные компании готовы к концу "золотого века" просто торговли сырьём, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.
По его словам, отечественные нефтяные компании в настоящий момент занимаются не только добычей сырья, но осуществляют мероприятия по расширению и диверсификации работы по переработке нефти в конечную продукцию.
Министром также в разговоре с журналистом телеканала "Россия 1" сказано, что компании в настоящий момент осуществляют переход на то, чтобы производить товары народного потребления и химическую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
По мнению Новака, это очень важно, поскольку в будущем нефть применять будут преимущественно как источник углерода для того, чтобы производить материалы.
По его словам, отечественные нефтяные компании в настоящий момент занимаются не только добычей сырья, но осуществляют мероприятия по расширению и диверсификации работы по переработке нефти в конечную продукцию.
Министром также в разговоре с журналистом телеканала "Россия 1" сказано, что компании в настоящий момент осуществляют переход на то, чтобы производить товары народного потребления и химическую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
По мнению Новака, это очень важно, поскольку в будущем нефть применять будут преимущественно как источник углерода для того, чтобы производить материалы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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