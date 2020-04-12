, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.По его словам,Министром также в разговоре с журналистом телеканала "Россия 1" сказано, что компании в настоящий момент осуществляют переход на то, чтобы производить товары народного потребления и химическую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.По мнению Новака, это очень важно, поскольку в будущем нефть применять будут преимущественно как источник углерода для того, чтобы производить материалы.