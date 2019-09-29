29.09.2019, 20:41
Новый фильм «Ирландец» получил положительные отклики
ИА«Ореанда-Новости» 29 сентября прошёл премьерный показ фильма Мартина Скорсезе на нью-йоркском кинофестивале. Продолжительности показа составляет более трёх с половиной часов. Съёмки картины обошлись создателям в 160 миллионов долларов. Снялись в «Ирландце» Роберт де Ниро, сыгравший мафиози Фрэнка Ширана, Аль Пачино и Джо Пеши, ставший боссом-преступником в семейке Буфалино.
Интересно, что режиссёр в кадрах, где идут воспоминания героев, решил использовать новую технологию омоложения персонажей. Однако цифровая технология оказалась несовершенна и вызвала противоречивые возгласы первых зрителей. Также, несколько людей заметили, что в фильме практически нет женщин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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