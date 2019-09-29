Продолжительности показа составляет более трёх с половиной часов. Съёмки картины обошлись создателям в 160 миллионов долларов. Снялись в «Ирландце» Роберт де Ниро, сыгравший мафиози Фрэнка Ширана, Аль Пачино и Джо Пеши, ставший боссом-преступником в семейке Буфалино.





Интересно, что режиссёр в кадрах, где идут воспоминания героев, решил использовать новую технологию омоложения персонажей. Однако цифровая технология оказалась несовершенна и вызвала противоречивые возгласы первых зрителей. Также, несколько людей заметили, что в фильме практически нет женщин.