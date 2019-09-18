18.09.2019, 14:16
Новый фильм по Mortal Kombat начали снимать в Австралии
ИА «Ореанда-Новости» Сценарист проекта, Грег Руссо, объявил о начале съемок и выложил в социальную сеть фото с изображением хлопушки на съемочной площадке.
До этого Мехкад Брукс порадовал порадовал фанатов, сделав пост Инстаграме, на котором видно, как актёры готовятся к боевой сцене.
Какой именно будет сюжет пока что неизвестно, но действие фильма однозначно развернется вокруг турнира, где сойдутся в схватке лучшие бойцы.
Фильм выйдет на экран 5 марта 2021 года, а в России – на день раньше. По счету это будет уже третья киноадаптация. До неё в 1995 году выходила первая часть, а в 1997 году – вторая часть «Истребление».
Источник: «Ореанда-Новости»
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