По большому счету новый наряд представляет из себя чёрный костюм.

Напоминаем, что Ким стала известной благодаря участию в реалити-шоу семейства Кардашьян-Дженнер. Девушка быстро приобрела известность в индустрии моды и основала собственные бренды.

Кардашьян сейчас активно участвует в съёмках рекламной продукции и занимается воспитанием детей вместе с рэпером Канье Уэстом.