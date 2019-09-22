22.09.2019, 10:37
Новый наряд Ким Кардашьян привел в шок фанатов
«Ореанда-Новости» Фаворитка поделилась со своими друзьями и фанатами фотографией, где она предстала в весьма необычном образе. По словам поклонников, они в не знают, что и думать, так как «мусорный пакет», явно демонстрирует отсутствие вкуса у её обладательницы. По большому счету новый наряд представляет из себя чёрный костюм.
Напоминаем, что Ким стала известной благодаря участию в реалити-шоу семейства Кардашьян-Дженнер. Девушка быстро приобрела известность в индустрии моды и основала собственные бренды.
Кардашьян сейчас активно участвует в съёмках рекламной продукции и занимается воспитанием детей вместе с рэпером Канье Уэстом.
Источник: «Ореанда-Новости»
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